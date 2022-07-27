С сентября Евгений Воробьев покидает должность главного хормейстера Пермской оперы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Евгений Воробьев покидает пост главного хормейстера Пермской оперы. Информацию об этом местный театр оперы и балета имени Чайковского опубликовал на своей странице в соцсети.

11 лет назад Евгений Воробьев был артистом хора MusicAeterna. С 2019 работал главным хормейстером Пермской оперы и стал основателем нового концертного коллектива - Parma Voices. Под его руководством хор неоднократно успешно выступал на лучших концертных площадках Москвы и Питера.

Кроме того, Евгений Воробьев дебютировал в театре в качестве музыкального руководителя новой оперной постановки, когда дирижировал на премьере оперы «Река Керлью» Бенджамина Бриттена.

- Должен сообщить, что с сентября покидаю должность главного хормейстера Пермской оперы и по совместительству руководителя Parma Voices. Хочется многим написать хорошие слова в благодарность за эти три года, за музыку. Спасибо вам. Было не скучно, - прокомментировал свой уход артист.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Заместителем главы администрации Прикамья стал бывший ФСБэшник

Артем Облацов занял эту должность в середине июля (Подробнее...)