В Перми с 30 июля до 7 августа закроют проезд для транспорта по улице КИМ

Фото: Мария ЛЕНЦ
«Т Плюс» приступает к ремонту теплосети по улице КИМ в Мотовилихинском районе Перми.
- Мероприятия необходимы для теплоснабжения жителей в осеннее-зимний период. Работы согласованы с мэрией Перми. На время ремонта подачу теплоресурсов частично ограничат, - сообщает Пермский филиал «Т Плюс».
В связи с ремонтом с 30 июля до 7 августа закрывается проезд транспорта по улице КИМ на участке от улицы Металлистов до улицы К. Циолковского. Общественный транспорт будет двигаться через улицы В. Соломина, В. Лебедева и К. Циолковского. Временные остановки для пассажиров автобусов будут установлены на улице В. Соломина.
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