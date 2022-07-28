В Прикамье в выходные перекроют федеральную трассу Пермь – Екатеринбург

Фото: Минтранс Пермского края
В Пермском крае в ночь с субботы на воскресенье перекроют федеральную трассу Пермь – Екатеринбург. Место перекрытия – 68-й километр близ поселка Ергач. А время – с полуночи – до четырех утра.
«Перекрытие движения связано с монтажом надземного пешеходного перехода, поврежденного в результате ДТП», - пояснили в краевом Минтрансе.
Водителей просят заранее планировать путь объезда. Или подождать рассвета.
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