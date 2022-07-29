В Прикамье врачи и учителя смогут бесплатно получить земельные участки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае врачи и учителя смогут бесплатно получить земельные участки. Они будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах, где живет меньше 10 тысяч человек. Данный законопроект уже внесли в краевой парламент по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.

Председатель заксобрания Валерий Сухих отметил, что это поможет решить кадровый вопрос, ведь на этих территориях не хватает квалифицированных сотрудников в сфере здравоохранения и образования. Земельные участки станут дополнительной поддержкой для специалистов, которые решили переехать в малые населенные пункты.

Участки будут предоставлять однократно, на основании заявления в порядке очереди. Для их получения необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории региона, проработать не менее 6 месяцев в организации в соответствующем населенном пункте и не иметь собственного жилья или земельного участка в муниципальном образовании, в котором планируется подать заявление для постановки на учет.

Предельный минимальный размер земельных участков – 0,10 га, а максимальный размер органы местного самоуправления устанавливают самостоятельно. Если закон одобрят, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

Пресс-служба заксобрания Пермского края сообщает, что проект закона рассмотрят в первом чтении на заседании в августе.

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