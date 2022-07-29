В Прикамье не были реализованы несколько важных региональных проектов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным краевой контрольно-счетной палаты, в 2022 году на территории Прикамья реализуется 47 региональных проектов (в 2021 году их было 44).

Нулевое исполнение отмечается по нацпроектам:

- «Международная кооперация и экспорт». В его состав входят два региональных проекта. На первый - «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» выделено 2 млн. 841 тыс.рублей. Второй был направлен на расширение аккредитации местного ветцентра. Соглашение о предоставлении субсидий на него планировали заключить до 15 июля;

- «Туризм и индустрия гостеприимства». Здесь власти еще только собирают документацию по оказанию госуслуг и предоставлению субсидии 48 млн. 104 тыс. рублей.

По отдельным региональным проектам: «Успех каждого ребенка» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нулевое исполнение связано с тем, что выполнение работ и оплата по контрактам запланированы на III-IV кварталы 2022 года. А региональный проект «Сохранение лесов», посвященный оснащению спецучреждений лесопожарной техникой, запланированный на изначально на июнь не профинансировали. После его решили реализовывать в июле.

Наименьшее исполнение отмечено по нацпроектам «Жилье и городская среда» (17,4%) и «Здравоохранение» (17,6%).

Наибольшее освоение средств зафиксировали по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ИП инициативы» - 54,5%, «Производительность труда» - 50%, «Безопасные качественные дороги» – 49,2% и «Демография» - 49,1%.

По состоянию на 1 июля уровень заключения контрактов по региональным проектам составил 81,3% от плана.

Меньше всего контрактов заключили по следующим региональным проектам:

- «Жилье» (план по закупкам - 176,6 млн. рублей) ;

- «Содействие занятости» (план по закупкам - 2,0 млн. рублей);

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (остаток средств 282,7 млн. рублей);

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» (остаток 122,5 млн. рублей);

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (остаток средств – 1 314,4 млн. рублей).

Более 98% составил уровень заключения контрактов по нацпроектам «Образование» и «Безопасные качественные дороги».

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