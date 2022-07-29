В Перми помощник воспитателя упала с высоты

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Краевая Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с помощником воспитателя детского сада «Калейдоскоп».

Так, 8 июня женщина взяла стремянку, чтобы снять шторы. Поднявшись, она встала спиной к окну и, не удержав равновесие, упала на бетонный пол, сильно ударившись спиной и головой.

Причин несчастного случая, по мнению Госинспекции, было несколько:

- отсутствие организации производства работ на высоте, отсутствие лиц, обученных и назначенных ответственными за безопасное производство работ на высоте;

- отсутствие системы управления охраной труда.

За нарушение юрлицу выписали штраф.

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