В Перми помощник воспитателя упала с высоты

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Краевая Госинспекция труда завершила расследование несчастного случая, произошедшего с помощником воспитателя детского сада «Калейдоскоп».
Так, 8 июня женщина взяла стремянку, чтобы снять шторы. Поднявшись, она встала спиной к окну и, не удержав равновесие, упала на бетонный пол, сильно ударившись спиной и головой.
Причин несчастного случая, по мнению Госинспекции, было несколько:
- отсутствие организации производства работ на высоте, отсутствие лиц, обученных и назначенных ответственными за безопасное производство работ на высоте;
- отсутствие системы управления охраной труда.
За нарушение юрлицу выписали штраф.
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