Пермская Госинспекция труда предупредила сервис такси о недопустимости нарушения трудового законодательства

Фото: wheely.com
Госинспекция труда в Прикамье, направила сервису бизнес-такси ООО «Вили разработка» предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в связи с его закрытием.
Так, если организация не может продолжать работу в обычном режиме, то за время простоя работник должен получить не меньше двух третьих от своей средней зарплаты. При этом о предстоящих изменениях, о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан предупредить сотрудника в письменной форме за два месяца.
В настоящее время обращения от работников в Госинспекцию труда не поступали.
Напомним, за нарушения трудового законодательства предусмотрен штраф до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до трех лет.
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