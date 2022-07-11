Пермская Госинспекция труда предупредила сервис такси о недопустимости нарушения трудового законодательства

Фото: wheely.com

Госинспекция труда в Прикамье, направила сервису бизнес-такси ООО «Вили разработка» предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства в связи с его закрытием.

Так, если организация не может продолжать работу в обычном режиме, то за время простоя работник должен получить не меньше двух третьих от своей средней зарплаты. При этом о предстоящих изменениях, о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан предупредить сотрудника в письменной форме за два месяца.

В настоящее время обращения от работников в Госинспекцию труда не поступали.

Напомним, за нарушения трудового законодательства предусмотрен штраф до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до трех лет.

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