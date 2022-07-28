Пермские рекламщики выступили против поправок в закон «О рекламе»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники пермских рекламных компаний обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Прикамье Павлу Новоселову и краевым властям. Причиной стал законопроект о внесении поправок в закон «О рекламе», который был принят в первом чтении 15 июля Госдумой, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

Так, власти хотят ввести понятие «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений». Рекламщики считают, что законопроект в нынешнем виде окажет негативное влияние на развитие бизнес-отрасли наружной рекламы и ограничит конкуренцию. Например, на рекламные конструкции единого оператора не будут распространяться нормы законодательства РФ, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранения культурного наследия.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей примет меры для изменения законопроекта с учетом мнения всех заинтересованных сторон.

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