УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию
УФАС проверит скандальную рекламу "божественной шаурмы". Напомним, днем 11 июля секретарь Пермской епархии Андрей Литовка возмутился рекламой одного из кафе, где продают шаурму. Причина в том, что на рекламе заведения изображена обнаженная девушка, над которой расположен нимб из шаурмы.
- Форменное безобразие в Перми! - написал в социальной сети Андрей Литовка. - Реклама «Божественной шаурмы»! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую Епархию от возмущенных людей!
Пост вызвал настоящий скандал. В соцсетях обсуждают, нужно ли и можно делать подобную рекламу.
Тем временем, в пресс-службе УФАС сообщили, что специалисты проанализируют рекламу и сообщат, нарушили ли закон о рекламе владельцы кафе или нет.
- Рекламу обсудят на Экспертном совете по рекламе, который действует при УФАС, - отметили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU