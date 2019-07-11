УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию

СЕГОДНЯ 20:20 2019-07-11T20:23:35+03:00

Специалисты проверят, нарушили или нет хозяева кафе закон о рекламе

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УФАС проверит скандальную рекламу "божественной шаурмы". Напомним, днем 11 июля секретарь Пермской епархии Андрей Литовка возмутился рекламой одного из кафе, где продают шаурму. Причина в том, что на рекламе заведения изображена обнаженная девушка, над которой расположен нимб из шаурмы.

- Форменное безобразие в Перми! - написал в социальной сети Андрей Литовка. - Реклама «Божественной шаурмы»! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя! Поступает множество телефонных звонков в Пермскую Епархию от возмущенных людей!

Пост вызвал настоящий скандал. В соцсетях обсуждают, нужно ли и можно делать подобную рекламу.

Тем временем, в пресс-службе УФАС сообщили, что специалисты проанализируют рекламу и сообщат, нарушили ли закон о рекламе владельцы кафе или нет.

- Рекламу обсудят на Экспертном совете по рекламе, который действует при УФАС, - отметили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU