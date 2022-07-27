Две мошенницы из Прикамья украли у пенсионеров больше 550 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две жительницы Прикамья подыскивали квартиры, где жили одинокие пенсионеры. Одна женщина под видом сотрудницы ЖКХ отвлекала пожилых людей, а другая в это время выносила ценности.

Так, с декабря 2020 года по март 2021 года они обокрали пятерых пенсионеров на сумму более 550 тысяч рублей. А при обыске полиция нашла в квартире преступниц еще одну круглую сумму, превышающую миллион рублей.

Пресс-служба прокуратуры Перми сообщает, что на женщин завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере». Материалы направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

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