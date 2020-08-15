«Вам положена компенсация за ЖКХ». Мошенницы из Прикамья обкрадывали пенсионеров Ульяновска

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Две мошенницы – 50-летняя и 37-летняя жительницы Пермского края – обкрадывали пожилых людей в Ульяновске. Одна из них заходила в квартиры под видом работницы управляющей компании и сообщала, что обходит всех пенсионеров, относящихся к категории «дети войны», которым положена компенсация за оплату в сфере ЖКХ. При этом она убеждала не запирать входную дверь, так как беседа будет недолгой и предлагала поговорить на кухне.

Вторая же, пока ее подельница отвлекала хозяев, проникала в квартиру и выносила оттуда ценные вещи.

Таким образом 12 августа они обокрали квартиру 86-летней женщины, унеся ее ювелирные украшения – несколько обручальных колец, серьги, два кольца с камнями, кулоны. Общая стоимость похищенного составила 25 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».