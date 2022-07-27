В Прикамье тепличный комплекс выплатит сотруднице более миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С октября 2020 года по июнь 2021 года сотрудница тепличного комплекса «Пермский» вынуждена была работать сверхурочно, однако за это ей почему-то не заплатили. Кроме того, работодатель без оснований не выплатил ей итоговую премию за 2020 год, которую получили ее 14 коллег.

8 июля Чусовской городской суд рассмотрел иск женщины и согласился с ее требованиями. Так, руководство тепличного комплекса выплатит сотруднице сверхурочные - 338 994,19 рублей, проценты за задержку зарплаты - 97 034,19 рублей, невыплаченную премию за 2020 год - 546 250 рублей, процент за задержку премии - 142 571,27 рублей и компенсацию морального вреда - 20 000 рублей.

Пресс-служба суда сообщает, что решение в законную силу еще не вступило.

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