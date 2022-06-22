В Прикамье за отказ в операции больница выплатит пациентке 200 тысяч рублей

Руководство больницы даже не отправило в минздравоохранения необходимый пакет документов пациентки, предусмотренный порядком организации ВМП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2020 года жительница Прикамья обратилась в Краснокамскую городскую больницу для обследования опухоли матки перед операцией. Врачебная комиссия, изучив анализ пациентки, решила, что оперативное лечение не требуется: миома матки средних размеров не является показанием для проведения высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Пациентка посчитала решение незаконным и обратилась в суд. По делу назначили судмедэкспертизу по определению показаний для оперативного лечения в рамках ВМП, которая подтвердила диагноз пациентки. Пресс-служба Пермского краевого суда сообщает, по программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи, вариантом лечения являются операции, относящиеся к ВМП. На основании исследованных доказательств, суд пришел к выводу, что решение больницы противоречит закону. Кроме того, размер миомы в этом случае значения не имел.

Руководство больницы даже не отправило в минздравоохранения необходимый пакет документов пациентки, предусмотренный порядком организации ВМП. Исходя из всего вышеперечисленного, Краснокамский городской суд признал решение больницы незаконным и взыскал в пользу пациентки 200 тысяч рублей, как компенсацию морального вреда. Пермский краевой суд признал данное решение законным и оставил без изменения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семье пермячки, погибшей от токсичного газа, выплатили 6,5 миллионов рублей

Моральный вред компенсировало предприятие (Подробнее...)