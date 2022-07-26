Заместителем главы администрации Прикамья стал бывший ФСБэшник

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой мэрии произошли кадровые перестановки, сообщает издание «Business Class». Так, в середине июля бывший заместитель руководителя по безопасности Артем Облацов, ранее служивший в ФСБ, стал замглавой администрации губернатора. Кроме того, мужчина возглавил контрольный департамент мэрии региона, сменив Алексея Колганова, который занимал эту должность с 2019 года.

Сейчас Артем Облацов будет взаимодействовать с правоохранительными органами, контролировать исполнение закона структурными подразделениями администрации губернатора, предупреждать коррупцию и иные правонарушения в органах власти.

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