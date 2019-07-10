«Погладил лису или съел зараженных ягод?» В Прикамье разбираются в загадочной смерти 21-летнего студента

На днях в небольшой деревне Алекова в Коми округе хоронили 21-летнего парня.

- Он был одним из лучших выпускников нашей школы! – утирала слезы директор местной школы.

- Прощай, наш добрый товарищ! – произносили горькие слова студенты-строители, которые приехали из Перми, где Руслан учился на 3 курсе политеха.

С каменным лицом стояла Людмила, с которой Руслан познакомился 3 года назад по переписке в соцсетях.

- Он мечтал создать семью, своими руками сделал ремонт в доме, не собирался оставаться в городе после учебы, - рассказывала бабушка, которая воспитывала парня с 10-летнего возраста. – Я надеялась, будет мне опора в старости. И вот.

- Наверное, нельзя быть таким идеальным, - говорили его друзья и родные. – Его никто не видел с сигаретой, он не прикасался к спиртному.

Руслан и Людмила.

Болезнь в мгновение ока «съела» печень Руслана

- Я всегда ставила его в пример своим сыновьям, - вспоминает его родная тетя.

Когда в феврале этого года выяснилось, что Руслана может спасти только операция по пересадке части печени, она, не задумываясь, согласилась стать для него донором.

- Я пожертвовала часть своей печени для трансплантации, - говорит она. – Мы с ним лежали вместе в клинике в Нижнем Новгороде. Там ему сделали операцию по пересадке тканей. Но все это оказалось напрасным. Врачи нам сказали, что это эфинококкоз. Что недуг быстро «съел» печень Руслана и перекинулся на легкие. Нам объяснили, что основными разносчиками этой заразы являются лисы и волки. Странно, в нашей деревне ни одного охотника нет, никто никаких диких животных в доме не держит.

Диких зверей привлекают помойки, которых все больше

Так что же случилось с Русланом? С 21-летним парнем, который не пил, не курил, прилежно учился в школе и мечтал создать семью со своей девушкой? Что за недуг скрутил его буквально за читаные месяцы?

- Основными переносчиками эфинококкоза, действительно, являются лисы, волки, а также бродячие собаки, которые с ними контактировали, - говорит заведующая кафедрой эпидемиологии пермского медуниверситета Ирина Фельдблюм. – Но заразиться можно и просто, поев немытой земляники, если до этого среди ягод валялась больная лиса. Это заболевание редкое, но в последнее время все чаще регистрируется в Прикамье. Коварно оно тем, что может годами почти не проявлять себя. А когда проявится, то поначалу можно спутать его с обычным холециститом, который в нашем регионе чуть ли не у каждого второго встречается. Так что после похода в лес обязательно вымойте руки, особенно тщательно - под ногтями, и хорошенько промойте собранные ягоды под сильной струей воды. И уж точно не играйте ни с какими зверюшками в лесу и не тащите их в дом.

Мог ли Руслан заразиться, поев медвежатины или лосятины, как предполагает кое-кто из его друзей?

- Нет, поев зараженной медвежатины, лосятины или мяса кабана, можно получить другой недуг – трихиллез, - говорит Ирина Фельдблюм. – У него другие симптомы. Но способ передачи примерно такой же – через личинки паразитов.

- Эта болезнь добралась и до прикамских медведей, - говорит охотовед Пермского района Андрей Баталов, - А вот в Сибири медвежатину уже давно никто не ест. Ну, а лисы – те все чаще теперь крутятся возле жилья. Их привлекают свалки и помойки, которые сейчас плодятся как грибы возле дачных кооперативов и населенных пунктов. Они переносят не только эфинококки, но и бешенство, и другие опасные болезни.

«Не верится, что его нет с нами»

Родные Руслана пока не собираются подавать на медиков в суд.

- Мы столько горя перенесли, Руслана теперь не вернешь, - говорит его тетя. - У нас просто руки опускаются. Да и как сейчас узнаешь, кто виноват? Племянник как сирота каждый год проходил обследование в больнице в Кудымкаре. Некоторые анализы в последнее время были не совсем хорошие. Но на дополнительное обследование его никто не посылал.

- Я до сих пор не могут поверить, что Руслана нет со мной, - говорит его девушка Людмила. – Я все эти три года была как на седьмом небе. Он называл меня не иначе, как Малыш. Мы с ним переписывались, мечтали, что скоро будем всегда вместе. Он любую возможность использовал, чтобы примчаться ко мне в Кудымкар, где я учусь на врача. И вот…

- Как я теперь без него? – говорит его бабушка. – Он ведь был мне, как сын. Я с зимы мечтала, что они приедут ко мне на летние каникулы с его девушкой, как он мне обещал. А теперь он дома уже никогда не появится.

Не тащите лесных зверюшек в дом!

- С приходом лета люди к нам несут и несут «зверюшек из леса», - говорит ведущий ветеринар Пермского зоопарка Елена Бессонова. – Приносят лисят, ежиков, зайчат, барсучат, хомячков, птенчиков разных. Мы устали объяснять, что принять их не можем, что они могут заразить наших животных. Тогда многие относят лесных найденышей к себе домой, ведь приюта для диких животных у нас в городе нет. Они не понимают, что это просто-напросто опасно. К тому же изымать диких животных из среды их обитания запрещено законом.

Елена Бессонова объясняет, что в руки людям, как правило, даются ослабленные звери, у которых что-то не в порядке со здоровьем.

- Например, у лис есть особенность: заболев бешенством, они поначалу становятся ласковыми и целенаправленно идут к людям, - говорит она. – Иногда просто бывает достаточно взять в ладошку больного птенчика и поднести его к лицу, чтобы разглядеть получше. И в ваши легкие может попасть грибковая инфекция, споры которой выдыхает больная птица. И вы заразитесь болезнью, которая с трудом излечивается – аспергиллезом.

Как уверяет Елена Бессонова, буквально все дикие животные могут оказаться пораженными той или иной опасной для человека болезнью.

- Целый букет их переносят грызуны, те самые милые хомячки и мышки, а соответственно, и те, кто ими питается – ежи, лисы, - говорит ветеринар. – Это и геморрагическая лихорадка, и лептоспироз, и туляремия. Среди птиц сейчас много больных орнитозом. Буквально все млекопитающие, а не только лисы, могут оказаться зараженными бешенством. Например, был зафиксирован случай бешенства у белки, которая поселилась в Горьковском саду. Как правило, те болезни, которыми болеют и животные, и люди, очень трудно лечить, и они могут поражать один орган за другим. От того же аспергиллеза легких, к примеру, может страдать и костная ткань. Так что лучше любоваться дикой природой на расстоянии.