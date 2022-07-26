Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Тимура Бекмансурова

Тимур Бекмансуров направляется в 8-й корпус университета. Фото: соцсети.

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Тимура Бекмансурова, который 20 сентября 2021 года напал с дробовиком на ПГНИУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в совершении преступлений сразу по четырем статьям. Они предусмотренны пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, вчера стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего Бекмансурова. В той страшной бойне погибли шесть человек, более 20 были ранены. 37 человек получили различные травмы – многие студенты, спасаясь от вооруженного преступника в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

Самого Бекмансурова тоже госпитализировали с ранением – чтобы спасти ему жизнь, врачами пришлось ампутировать ногу. Как только состояние стабилизировалось, его взяли под стражу и перевели в СИЗО, где он ожидает суда.

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