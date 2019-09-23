"Ждал этого полгода". Кот, который боялся всех на свете, нашел любящих хозяев

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-23T18:41:57+03:00

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Кота Кубрика волонтеры пермского приюта "Матроскин" спасли из подвала. Полгода назад жители одного из домов услышали мяуканье из подвала. Выяснилось, там застряли кошки. Их долго пытались достать, но не получалось. Тем временем, в доме начали проводить обработку от насекомых. Котам, оказавшимся в подвале, не повезло - они тоже отравились. Но их удалось вытащить.

- Кубрик - один из тех котов, кому довелось испытать такое, чего не пожелаешь никому, - рассказывали в приюте. - Больно даже представить, как сердце этого замечательного и доброго кота не разорвалось от невыносимой несправедливости. В жизни он давно не ждет от людей ничего хорошего, поэтому его пришлось ловить в котоловку. Этому чудесному котику нужно время, чтобы научиться доверять людям и понимать, что не всегда они несут только несчастья.

Долгие полгода Кубрик провел в приюте. Сначала его лечили, а потом не могли найти хозяев - ведь бедный кот боялся всех на свете, вздрагивал от громких звуков и не давал себя погладить.

- На прошлой неделе Кубрика забрали домой! Ему достались прекрасные хозяева, у которых уже есть один кот из нашего приюта, - сказала руководитель Галина Море.

ИСТОЧНИК KP.RU