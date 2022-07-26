За прошлую неделю в Перми обследовали больше 50 люков колодцев

Фото: администрация Ленинского района Перми
За прошлую неделю сотрудники администрации Ленинского района Перми обследовали более 50 люков колодцев.
На улице Пермской, 78а и 128, на Попова, 16 и на улице Свердловской, 7 люкам нужно восстановление. Поэтому ресурсоснабжающим организациям были направлены уведомления о их приведении в нормативное состояние. В соответствии с Правилами благоустройства, сетевые организации обязаны контролировать состояние обслуживаемых сетей, в том числе наличие крышек на колодцах.
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