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Общество26 июля 2022 12:12

За прошлую неделю в Перми обследовали больше 50 люков колодцев

Четырем из них необходимо восстановление
Мария Никишева
Фото: администрация Ленинского района Перми

Фото: администрация Ленинского района Перми

За прошлую неделю сотрудники администрации Ленинского района Перми обследовали более 50 люков колодцев.

На улице Пермской, 78а и 128, на Попова, 16 и на улице Свердловской, 7 люкам нужно восстановление. Поэтому ресурсоснабжающим организациям были направлены уведомления о их приведении в нормативное состояние. В соответствии с Правилами благоустройства, сетевые организации обязаны контролировать состояние обслуживаемых сетей, в том числе наличие крышек на колодцах.

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