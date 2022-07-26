В спецоперации на Украине погиб молодой боец из Прикамья Александр Васильев

Фото: администрация Соликамского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 28-летний Александр Васильев из города Соликамска Пермского края. Об этом сообщает местная администрация.

После окончания школы Александр учился в Соликамском автомобильно-дорожном колледже по специальности «Техническая эксплуатация машин и оборудования». В июле 2014 года его призвали в армию. А в мае 2022 года мужчина отправился служить по контракту.

Сегодня в доме культуры завода «Урал» прошла церемония прощания с бойцом.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Слезы душат, такого светлого парня мы потеряли». В спецоперации на Украине погиб танкист из Пермского края

Валерию Гладких было всего 19 лет (Подробнее...)