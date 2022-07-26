В спецоперации на Украине погиб молодой боец из Прикамья Александр Васильев

Фото: администрация Соликамского городского округа
В ходе спецоперации на территории Украины погиб 28-летний Александр Васильев из города Соликамска Пермского края. Об этом сообщает местная администрация.
После окончания школы Александр учился в Соликамском автомобильно-дорожном колледже по специальности «Техническая эксплуатация машин и оборудования». В июле 2014 года его призвали в армию. А в мае 2022 года мужчина отправился служить по контракту.
Сегодня в доме культуры завода «Урал» прошла церемония прощания с бойцом.
Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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