Пермская управляющая компания «Два», обслуживающая 12 домов, лишилась лицензии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инспекция госжилнадзора Пермского края прекратила действие лицензии на управление 12 многоквартирными домами ООО «УК Два». Здания располагаются по адресам: улица Достоевского, 7, Куйбышева, 55, 60, 68/2, 68/3, 71, 74, 80/3, Бородинская, 34а, Солдатова, 25, Успенского, 8 и Пионерская, 7а, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

За последние три года организация не раз нарушала административное законодательство, не соблюдая требования о содержании многоквартирных домов. Так, общая сумма штрафов «УК Два» составила больше 4 миллионов рублей, а ее сотрудников оштрафовали на 1 миллион рублей. Бывших руководителей организации - Сергея Шестакова и Валерия Дубовцева вообще дисквалифицировали.

Собственникам вышеуказанных многоквартирных домов теперь предстоит выбрать новые управляющие компании.

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