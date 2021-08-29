В Перми суд обязал управляющую компанию демонтировать металлический забор

. Фото: Юлия Лоза

Пять лет, начиная с июня 2016 года, жители по улице Куйбышева, 96, были вынуждены заходить в свой двор дома по проезжей части внутриквартального проезда, где часто ходят машины. Причина – металлический забор, которым огородила двор управляющая компания ООО «Уралстройремонт».

В конце концов, собственник одной из квартир подал иск в Свердловский районный суд Перми, требуя снести одно из ограждений и сделать проход в другом.

- Районный суд обязал управляющую компанию демонтировать мешающий проходу металлический забор, поскольку из-за него люди подвергали опасности свою жизнь и здоровье, в том числе пожилые, инвалиды, жители с колясками, которые не могли заходить на дворовую территорию дома по кратчайшему безопасному пути, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Пермский краевой суд оставил данное решение без изменения.