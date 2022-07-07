В Перми отремонтируют Среднюю дамбу

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми с 9 июля по 20 августа пройдет ремонт Средней дамбы. Подробностями делится пресс-служба мэрии города.
Так, из-за ремонта в городе ограничат движение по двум полосам. И сперва, до 10 августа работы пройдут по четной стороне улицы. А уже после, с 10 по 20 августа - на нечетной. Движение транспорта организуют по одной полосе в том и в другом направлении.
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