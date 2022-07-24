В Перми автоледи сбила женщину-пешехода

Фото: скриншот видео паблика ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/ВКонтакте
В группе ЧП Пермь ВКонтакте опубликовали видео ДТП, в котором пострадала женщина - пешеход. По словам автора ролика, авария произошла вечером 23 июля не перекрестке улицы Леонова и шоссе Космонавтов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, пермячку сбил автомобиль Lada XRAY, за рулем которого находилась женщина. Обе участницы аварии двигались на разрешающий сигнал светофора. В результате столкновения, женщина-пешеход получила травму головы и руки. Сейчас полицейские проводят проверку.
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