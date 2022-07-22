ГИБДД опубликовало видео с места аварии в Пермском крае, в которой погиб 20-летний парень

Фото: скриншот видео ГИБДД по Пермскому краю

Мы уже писали о том, что 22 июля на трассе Кунгур-Соликамск произошло смертельное ДТП. Как сообщал наш источник, машина, с четырьмя людьми вылетела с трассы, и начала кувыркаться, а пассажиров и водителя выбросило из салона и раскидало по лесу. По информации от источника, в аварии тяжело пострадала 15-летняя девочка, двое 19-летних молодых людей получили различные травмы, а 20-летний пассажир, к сожалению, погиб.

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

В ГИБДД по Пермскому краю прокомментировали аварию и опубликовали видео с места происшествия.

- По предварительной информации в 03:30 час. по автомобильной дороге Кунгур-Соликамск со стороны г. Кунгура в направлении г. Соликамска двигался автомобиль «ЛАДА 219010» под управлением 19-летнего водителя, который на 9 километре автодороги допустил съезд с проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии погиб 20-летний пассажир, водитель и еще два его пассажира получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в краевом ГИБДД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.