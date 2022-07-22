Пермяку сильно обожгло тело во время чистки цистерны на работе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 21 июля, в 10.35 сотрудник ООО «Транс сервис» пропаривал и мыл цистерны. Произошла их дегазация, что привело к возгоранию. В результате работник получил ожоги тела тяжелой степени.

- Для установления обстоятельств и причин получения травмы инспекция труда приступила к расследованию несчастного случая. По его результатам будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы, - сообщает Госинспекция труда в своем Telegram-канале.

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