2019-08-22T11:24:53+03:00
Происшествия

В Перми мужчина получил сильную травму лица, когда сжигал мусор

Его увезли в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Орджоникидзевском районе Перми произошло ЧП. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что днем в среду, 21 августа, местный житель жег мусор у себя во дворе. Внезапно что-то пошло не так, и мужчина получил травму.

Пламя обожгло пермяку лицо. С ожогом 3% лица его отправили в пермский ожоговый центр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми после удара молнии в доме начался пожар. 20 августа в Перми был сильный ливень, сверкали молнии. Одна из них, как утверждают очевидцы, попала в дом по ул. Адмирала Ушакова, 16, после чего на третьем этаже начался пожар. Один из жителей дома рассказал в соцсетях, что удар молнии был очень мощным. Предварительная причина – нарушение требований пожарной безопасности при устройстве электросетей. Сейчас проводится проверка, могла ли молния спровоцировать возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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