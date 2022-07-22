В аварии на трассе Кунгур-Соликамск погиб 20-летний парень

Фото предоставлено источником "КП-Пермь"

Ужасная авария произошла утром в пятницу, 22 июля, на трассе Кунгур - Соликамск. Как сообщил «КП-Пермь» источник, знакомый с ситуацией, не доезжая 8 километров до Кунгура , водитель «Лады Гранты», в которой находилось четверо человек, потерял управление, и автомобиль начал кувыркаться.

- Машина вылетела с дороги и оказалась в лесу - в метрах 60 от трассы. Пассажиры и водитель вылетели из машины и оказались разбросаны по лесополосе. К несчастью, 20-летний молодой человек от полученных травм погиб. Тяжелые травмы получила и 15-летняя девочка. Двое 19-летних молодых людей получили более легкие травмы, - сообщил КП-Пермь источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время аварию официально прокомментируют в ГИБДД.

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