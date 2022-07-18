В Прикамье хулиган залез в дом к 93-летнему ветерану и украл у него все деньги

Фото: Дмитрий Ахмадуллин
В апреле житель села Частые Пермского края залез ночью в дом 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны и потребовал все деньги, что у него есть. Пожилой мужчина ужасно перепугался и сразу отдал вору с трудом накопленные 32 тысячи рублей.
Долго искать хулигана полиции не пришлось, а деньги в тот же день вернули потерпевшему.
Большесосновский районный суд Пермского края признал преступника виновным по статье «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и приговорил к двум годам колонии.
Пресс-служба прокуратуры Частинского района Пермского края сообщает, что приговор в законную силу еще не вступил.
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