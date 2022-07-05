В Перми троих мужчин осудят за кражу 68 велосипедов

Своих "железных коней" потеряли десятки горожан. Фото: Василий Вахрин

В Перми трое мужчин украли 68 общей стоимостью более миллиона рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила краевая прокуратура. Теперь их ждет суд.

Свои злодеяния они совершали с июня по сентябрь 2021 года. И действовали по простой схеме. Сначала находили припаркованные без присмотра владельцев велосипеды, а затем срезали противоугонные устройства. Обычно их жертвами становились те велосипеды, которые стояли на велопарковках жилых домов и торговых центров.

Ущерб для 38 пострадавших граждан оценили как «значительный», так как их велосипеды стоили более 60 тыс. руб. Теперь уголовное дело передано в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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