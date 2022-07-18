Пермскому приюту «Матроскин» дали месяц, чтобы покинуть дом

Фото: приют «Матроскин»/ВКонтакте

В понедельник, 18 июля, основательница приюта для кошек «Матроскин» Галя Море получила письмо из прокуратуры Дзержинского района с итогами проверки организации.

Зоозащитники должны в течение месяца исправить все выявленные нарушения, в том числе факт нахождения приюта в здании для него не предназначенном, сообщает телекомпания «Рифей-Пермь».

В данный момент «Матроскин» активно ищет новое место, но пока его сотрудникам удалось найти только временное помещение.

- Мы нашли единственное помещение в аренду, соответствующее требованиям закона - нежилое, не менее 150 метров от жилых домов, площадью в 120 кв. м. стоимость такой аренды – 50 тысяч рублей. Это огромные средства для нас, - рассказывает Галя Море. По словам девушки, иного выбора, кроме как экстренно переезжать вместе с котиками, у приюта нет. Иначе им выпишут крупный штраф и закроют.

Напомним, ранее прокуратура совместно с ветеринарной инспекцией проверили приют, который находился в центре города в подвале жилого дома. Это помещение купили на пожертвования в 2018 году еще до вступления в силу закона, запрещающего содержание приютов в подвалах жилых домов. Сейчас на попечении «Матроскина» больше ста кошечек. Из них около 50 хронически больные или проходят реабилитацию после сложных операций.

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