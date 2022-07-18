Медработников Прикамья подготовили к борьбе с оспой обезьян

Фото: Перетокина Елена

В июне медработники Пермского края прошли обучение профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Кроме того, они поучаствовали в тактико-специальных учениях, разработанных Пермской краевой клинической инфекционной больницей, сообщает портал «В курсе. ру».

Со слов пресс-службы краевого минздрава, на прошлой неделе главный инфекционист Прикамья и сотрудники Роспотребнадзора встретились с сотрудниками больниц и обсудили противоэпидемические мероприятия, а также забор, транспортировку и диагностику биоматериалов у пациентов с подозрением на оспу обезьян.

На территории края был утвержден Комплексный план мероприятий по санитарной охране региона, согласованными со всеми заинтересованными ведомствами.

Приняты дополнительные меры по готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на эту болезнь и их транспортировке. Изоляция контактных лиц будет проводится в условиях стационара. Средства по борьбе с обезьяньей оспой имеются в достаточном количестве.

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