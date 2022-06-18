В Пермском крае определили «Врачей года 2022»

В Прикамье определили лучших врачей года. Фото: Правительство Пермского края.

Целью конкурса «Врач года» является выявление наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией врачей, работающих в медицинских организациях, а также повышение престижа работы врача и авторитета профессии в Пермском крае.

Министерства здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отметила, что для региона края очень важно, чтобы медицинские работники участвовали в профессиональных конкурсах и оттачивали свое мастерство для спасения здоровья и жизней пациентов.

- Этот конкурс помогает выбрать лучших. Победа в нем – это всегда престижно. У нас очень сложная профессия, но, наверное, только она приносит столько радости и удовлетворения, - говорит глава краевого ведомства.

В 2022 году определили 21 победителя: 14 специалистов в номинации «Врач года» и семь медработников в категории «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Всероссийского конкурса «Врач года» проводится в 10-й раз. Полный список победителей краевого конкурса «Врач года 2022» размещен по ссылке.

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