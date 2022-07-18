Приставы из Пермского края нашли 249 нарушений в работе коллекторов и кредитных организаций

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала текущего года сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю нашли 249 нарушений в работе коллекторских агентств, кредитных и микрофинансовых организаций. По сравнению с первым полугодием 2021 года, количество жалоб на их действия увеличилось больше чем на 18,5%, сообщает краевая пресс-служба УФССП.

Самым частым нарушением стало превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания требованиям закона, некорректное общение, оказание психологического давления, общение с третьими лицами без согласия на подобное взаимодействие.

По этому поводу в отношении юрлиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, было составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, а виновных оштрафовали на 5,3 миллиона рублей.

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