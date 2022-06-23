В Перми оштрафовали микрофинансовую организацию за частые звонки заемщице

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пермячка обратилась к судебным приставам с жалобой на навязчивых коллекторов. Дело в том, что женщина должна была деньги микрофинансовой организации «МигКредит», сотрудники которой, при любой удобной возможности, спешили позвонить и напомнить об этом.

Согласно закону, юрлица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности, не могут звонить должникам более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Поэтому, микрофинансовая компания была признана виновной по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю сообщает, что «МигКредит» оштрафовали на 60 тысяч рублей за частые звонки заемщице.

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