В Пермском районе утонул молодой мужчина

В настоящий момент на месте ЧП ждут приезда полиции и «скорой помощи». Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 17 июля, в Пермском районе произошло еще одно ЧП с гибелью человека на воде. Трагедия случилась микрорайоне Куликовка в поселке Сылва.

- Молодой человек находился в компании друзей, - рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего. – Молодые люди долго употребляли спиртное, и погибший мужчина был очень пьян. Он решил освежиться, пошел на пирс и окунулся в воду. Купаясь, молодой человек утонул.

Тело вытащили из воды очевидцы, в настоящий момент на месте ЧП ждут приезда полиции и «скорой помощи».

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