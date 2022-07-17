В Пермском районе утонул молодой мужчина

В настоящий момент на месте ЧП ждут приезда полиции и «скорой помощи».
Фото: Иван МАКЕЕВ
В воскресенье, 17 июля, в Пермском районе произошло еще одно ЧП с гибелью человека на воде. Трагедия случилась микрорайоне Куликовка в поселке Сылва.
- Молодой человек находился в компании друзей, - рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего. – Молодые люди долго употребляли спиртное, и погибший мужчина был очень пьян. Он решил освежиться, пошел на пирс и окунулся в воду. Купаясь, молодой человек утонул.
Тело вытащили из воды очевидцы, в настоящий момент на месте ЧП ждут приезда полиции и «скорой помощи».
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