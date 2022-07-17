В Пермском крае трехлетняя девочка упала в бак с водой для полива и утонула

Следователи уже провели осмотр места происшествия.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жара и родительская беспечность продолжают собирать свои жертвы. 15 июля в Пермском крае в бочке с водой для полива утонула трехлетняя девочка. ЧП произошло в Нытвенском городском округе.
- По факту гибели малолетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – ЧП случилось на придомовой территории частного дома в селе Григорьевское. Оставшись без присмотра взрослых, малолетняя девочка упала вниз головой в бак с водой для полива и захлебнулась.
Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.
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