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Происшествия17 июля 2022 9:58

В Пермском крае трехлетняя девочка упала в бак с водой для полива и утонула

Трагедия произошла, когда маленький ребенок остался без присмотра взрослых
Алена ОВЧИННИКОВА
Следователи уже провели осмотр места происшествия.

Следователи уже провели осмотр места происшествия.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жара и родительская беспечность продолжают собирать свои жертвы. 15 июля в Пермском крае в бочке с водой для полива утонула трехлетняя девочка. ЧП произошло в Нытвенском городском округе.

- По факту гибели малолетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – ЧП случилось на придомовой территории частного дома в селе Григорьевское. Оставшись без присмотра взрослых, малолетняя девочка упала вниз головой в бак с водой для полива и захлебнулась.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

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