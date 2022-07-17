В Пермском крае трехлетняя девочка упала в бак с водой для полива и утонула

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жара и родительская беспечность продолжают собирать свои жертвы. 15 июля в Пермском крае в бочке с водой для полива утонула трехлетняя девочка. ЧП произошло в Нытвенском городском округе.

- По факту гибели малолетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – ЧП случилось на придомовой территории частного дома в селе Григорьевское. Оставшись без присмотра взрослых, малолетняя девочка упала вниз головой в бак с водой для полива и захлебнулась.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru