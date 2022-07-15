На пермской набережной пройдет массовый забег ростовых кукол

Фото: Михаил ФРОЛОВ
31 июля в 16.00 пермяки в костюмах ростовых кукол устроят скоростные бега по набережной Камы.
Кроме массовых забегов здесь пройдут и индивидуальные соревнования. Помимо победителей на мероприятии выберут самую громкую группу поддержки и отметят нескольких участников забега призом зрительских симпатий.
- Вас ожидают динозавры, бурундуки, медведи и другие городские персонажи, их можно будет обнять, сфотографироваться с ними и просто поддержать, - рассказывают организаторы.
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