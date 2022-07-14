24 июля в Перми пройдет спортивный фестиваль

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В следующее воскресенье, 24 июля, с 10.00 до 14.00 на пермской набережной Камы пройдет фестиваль «Пермь Активная: Атмосфера спорта».

Гостей мероприятия ждут соревнования, показательные выступления и тематические площадки с разными видами спорта: футбол, баскетбол, настольный теннис, силовые, дартс, кубик Рубика, брейк данс, борьба и многое другое.

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