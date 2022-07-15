Сколько шаурмы можно купить на среднюю зарплату пермяка

В 16 крупнейших городах России в июле 2022 года работает больше 5790 кафе, где можно купить шаурму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Искусный уличный повар быстро и заботливо завернет в лаваш мясо и овощи, польет сверху соусом и протянет вам одно из лучших блюд. Здесь не нужно ни тарелок, ни столовых приборов - гуляй и наслаждайся вкусом.

Сотрудники сервиса онлайн-карт 2ГИС подсчитали сколько заведений специализируются на этом блюде в российских городах-миллионниках, сколько порций можно купить на среднюю зарплату в регионе и где, согласно отзывам, продается лучшая.

Оказалось, что в 16 крупнейших городах России в июле 2022 года работает больше 5790 кафе, где можно купить шаурму. После изучения реально существующих ценников, аналитики выяснили, что средняя стоимость шаурмы составила 250 рублей.

Самая дорогая продается в Москве, ее средняя цена - 298 рублей. На втором месте - Санкт-Петербург (269 рублей), а почетную третью строчку разделили Краснодар и Ростов-на-Дону с ценником в 250 рублей.

Самой доступной стала омская шаурма. В этом городе - миллионнике ее можно купить в среднем за 189 рублей. Чуть дороже ценник в Уфе - 190 рублей. За две сотни блюдом можно перекусить в Волгограде (199 рублей), Екатеринбурге (199 рублей) и Челябинске (200 рублей).

Дальше сотрудники сервиса, используя данные Росстата о средней зарплате жителей регионов, рассчитали сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. Победила Москва — при средней зарплате в 121 тысячу рублей и ценнике за шаурму 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше. Второе место у Красноярска, где на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а третье у Питера. В северной столице средней зарплаты хватит на 302 шаурмы. Пермь здесь заняла строчку №8. Средний ценник на блюдо в городе – 219 рублей и на среднюю зарплату жителя здесь можно купить 218 порций шаурмы.

А теперь все дружно едем в Самару, чтобы попробовать самую вкусную шаурму из рейтинга, ведь она получила 3,8 балла из 5 возможных. На втором месте Москва, Красноярск, Краснодар и Санкт-Петербург (3,7 балла). Пермь получила за местную шаурму 3,1 балла, заняв 15 строчку, ниже только Омск (3 балла).

Больше всего точек с шаурмой работает в Москве. В сервисе отмечено 1531 заведение. На втором месте - Санкт-Петербург (1224), а на третьем - Новосибирск (353). Пермь здесь отхватила только 10 место (199).

Меньше всего шаурмечных в Самаре (166) и Ростове-на-Дону (161). Напомним, что это не помешало самарской шаурме возглавить рейтинг по оценкам пользователей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

УФАС проверит рекламу "божественной шаурмы", которая возмутила Пермскую епархию

Специалисты проверят, нарушили или нет хозяева кафе закон о рекламе (Подробнее...)