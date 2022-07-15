В Перми директор организации 2,5 года не платил зарплату 15 сотрудникам

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор одной из пермских коммерческих организаций из личных интересов, имея финансовую возможность, 2,5 года не платил зарплату сотрудникам. Так, с апреля 2019 по сентябрь 2021 он задолжал 15 работникам более 940 тысяч рублей.

Мировой судья признал директора виновным в по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и наказал его штрафом в размере 50 тысяч рублей.

Пресс-служба прокуратуры Дзержинского района Перми сообщает, апелляционным определением Дзержинского районного суда приговор мирового судьи оставлен без изменения и уже вступил в законную силу. Задолженность работникам полностью выплатили.

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