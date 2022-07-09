Директор Пермского «Автовокзала» не платил зарплату 14 сотрудникам

Фото: yandex.ru

Прокуратура Свердловского района Перми решила проверить соблюдение трудового законодательства Пермским краевым «Автовокзалом».

Оказалось, что организация не платила зарплату с апреля по май 14 сотрудникам. Так, долг перед работниками составил больше 225 тысяч рублей.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что по итогам проверки директору транспортного предприятия было внесено представление, которое он удовлетворил и выплатил положенную сотрудникам зарплату.

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