В ноябре певица МакSим «будет жить» в Перми

Певица МакSим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тур стартует 28 октября в Нижнем Новгороде, завершится 24 ноября в Воронеже. Среди гастрольных точек певицы окажется и Пермь.

Певица МакSим получила огромную популярность в середине 2000-х годов благодаря дебютному альбому «Трудный возраст». В него вошла самая известная песня Марины Абросимовой (по матери – Максимова), выступающей под творческим именем МакSим, – «Знаешь ли ты».

В июне прошлого года Марина попала в реанимацию с пневмонией, сильным поражением легких и отрицательным тестом на коронавирус. Болезнь протекала в тяжелой форме. В августе 2021 года ее выписали, после чего у певицы начался длительный период реабилитации.

Возвращение МакSим на сцену состоялось в апреле 2022 года, когда она неожиданно посетила первый полуфинал третьего сезона телешоу «Маска». В конце мая МакSим выступила в концертной программе на московской арене «Лужники» после финального матча Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо». В присутствии почти 80 тысяч зрителей она исполила свой главный хит «Знаешь ли ты». В этом ей помогали игроки и тренерский штаб победившего в финале «Спартака», а также болельщики команд на трибунах.

Концертный тур «Я буду жить» назван по одной из композиций, вошедшей в него. Эту песню МакSим выпустила в 2013 году. Это был социальный проект певицы, перед которым стояла цель обратить внимание на людей с ограниченными возможностями.

В Перми выступление MaкSим состоится 10 ноября в Спорткомплекса им. Сухарева. (0+)

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