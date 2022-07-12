Урожай 2022 года в Прикамье значительно превысит показатели предыдущего года

В этом году на поддержку аграриев из бюджета выделили свыше 3 миллиардов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сезон будет удачный для сбора урожая, но не совсем удачным для производителей, сообщает издание «РБК-Пермь».

По словам сельхозпроизводителей, в мае было мало дождей, что позволило быстро провести посев. Июнь наоборот отличился большим количеством осадков. Судя по прогнозам синоптиков, июль будет в основном жаркий и сухой.

Условия в целом для урожая благоприятные, так как аграрии успели вовремя подкормить озимые культуры. Производители оценивают состояние зерновых на полях как высокое и подчеркивают, что проблем в этом году с урожаем не будет, он превысит показатели 2021 года в несколько раз.

Кроме того, из-за весенней прохлады вредных насекомых не так много.

- Считаю, что планку на уровне 400 тысяч тонн зерновых, в этом году мы должны достичь,- говорит директор Пермского НИИСХ Иван Огородов.

Переизбыток урожая в 2022 году невыгоден представителям сельхозотрасли, так как цена на овощную продукцию упадет, но для потребителей это плюс. Аграрии жалуются на проблемы с техникой в лизинг.

- Договоры были заключены по одной стоимости, а потом они резко выросли в цене более чем в два раза. Аналогично выросла цена и на семена.

Краевое министерство агропромышленного комплекса сообщает, что посевная кампания была на 100% обеспечена необходимым запасом топлива и удобрений. Субсидии в этом году получили более 200 предприятий, а на поддержку аграриев из бюджета выделили свыше 3 миллиардов рублей.

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