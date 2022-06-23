Пермский край признали первым регионом в России, где аграрии освоили цифровое пространство ЕФИС ЗCН

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В стране разрабатывается и тестируется Единая федеральная информационная система учета земель сельхозназначения (ЕФИС ЗCН). Предполагается, что аграрии будут заносить в нее все важные сведения о состоянии и эффективности использования земельных участков.

Для предварительного тестирования системы были определены несколько регионов, в том числе, и Прикамье.

- Пермский край первый в Российской Федерации полностью перешел в цифровое пространство ЕФИС ЗCН, - сообщили на днях в телеграмм-канале Минсельхоза РФ. - В системе учета земель сельхозназначения представлены все участники агропромышленного комплекса – сельхозпроизводители, колхозно-фермерские хозяйства, представители муниципальных районов и краевое министерство во главе с министром агропромышленного комплекса Пермского края Павлом Носковым. Для Пермского края созданы более 500 учетных записей. Проведено масштабное обучение. Техническая поддержка оказывается на постоянной основе.

В ЕФИС ЗCН прикамские аграрии вносят сведения о посевных площадях, границах полей и сельхозучастков, данные о плодородии почвы, внесении минеральных удобрений и другую информацию.

- В конечном счете, такая система создается для управления производительностью труда и урожайностью, цифровизация отрасли позволит облегчить труд аграриев и сделать его более эффективным, - отметил Павел Носков. – Кроме того, можно будет увидеть, где имеются неиспользуемые участки земли, которые можно было бы передать инвесторам для развития производства.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что недостаток участков для сельхозоборота – распространенная проблема в отдельных территориях края. Для решения этого вопроса глава региона поручил профильным ведомствам совместно с муниципалитетами проработать возможность автоматизации процесса выделения свободных земель аграриям.