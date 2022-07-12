С 13 по 15 июля в Прикамье объявлена высокая пожароопасность

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
По данным Пермского ЦГМС, с 13 по 15 июля на территории Пермского края сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса.
В связи с этим краевое ГУ МЧС России просит соблюдать правила пожарной безопасности: «Будьте предельно аккуратны при разведении костров, топке печи в бане, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях».
При неблагоприятной погоде любая мелочь может в считанные секунды обернуться большим пожаром с тяжелыми последствиями. Как правило, чаще возгорания представляют угрозу садоводческим товариществам, населенным пунктам и объектам экономики.
Если вы заметили небольшое горение в лесу, необходимо принять меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, а также сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
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