В минбезопасности Прикамья рассказали одно правило, которое поможет спасти жизнь, если вы потерялись

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Пермской краевой службы спасения, в этом сезоне уже есть случаи пропажи жителей в лесу. 30 июня в районе деревни Мерзляки Оханского района потерялся мужчина 64 лет. А в среду, 6 июля, в Нытвенском районе около 12.00 две подруги пошли за грибами вдоль железнодорожных путей и не заметили, как заблудились, но не растерялись и сразу позвонили спасателям. Полицейские нашли пермячек в 16.35 живыми и здоровыми.

- Эти женщины поступили правильно. Ведь правил безопасности при посещении леса много, но если потерялся сам или заблудился родственник – запомните одно: как можно раньше сообщите об этом в экстренные службы. Не пытайтесь выбраться самостоятельно, так можно уйти слишком далеко. Также следует исключить самостоятельные поиски родных, чтобы не затоптать следы, это существенно осложняет проведение поисково-спасательных работ профессионалам, - рассказал директор Пермской краевой службы спасения Рашид Ишмухаметов.

Пресс-служба министерства безопасности Прикамья сообщает, согласно статистике прошлого года, спасатели совершили 13 выездов по заявкам о пропавших грибниках: 10 человек нашли живыми, 3 считаются пропавшими без вести.

Сохраните эти номера и в случае необходимости сразу звоните в экстренные службы и волонтерам:

112 - единая дежурная диспетчерская служба (дозвониться можно при отсутствии сотовой связи и при отрицательном балансе на счету);

02, 102 - ГУ МВД России по Пермскому краю;

8(342) 249-06-60 - Пермская городская служба спасения;

8(342) 267 82 59 - Пермская краевая служба спасения;

8 (342) 204-49-04, 89223544904 - «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой»;

8-800-700-54-52 - поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

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