Аниматор с другом обманывали пермских пенсионерок на крупные суммы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два приятеля 22 и 23 лет приехали в Пермь из Ханты-Мансийского автономного округа. Известно, что первый работал аниматором на детских праздниках. Решив подзаработать, молодые люди откликнулись на объявление о работе курьерами в Даркнете (это скрытый сегмент интернета, доступный только через специализированные браузеры).

Потерпевшим, как правило, пенсионеркам, звонили неизвестные и сообщали, что их внуки сбили на автомобиле человека. А чтобы избежать ответственности, надо передать крупную сумму денег. Так, взволнованные женщины отдавали все сбережения приезжавшим к ним фигурантам. Суммы ущерба варьируются от 200 до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Вскоре оперативники задержали двух молодых людей, подозреваемых в трех эпизодах по статье «Мошенничество», однако полицейские считают, что потерпевших может быть больше.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемых в краже 12 миллионов у матери погибшего во время спецоперации парня отправили в Пермское СИЗО

Два месяца они проведут за решеткой в ожидании суда (Подробнее...)