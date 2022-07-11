Подозреваемых в краже 12 миллионов у матери погибшего во время спецоперации парня отправили в Пермское СИЗО

Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае матери погибшего на Украине бойца позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Под предлогом утечки данных женщине предложили застраховать ее счет. Несколько дней под контролем аферистов она снимала небольшие суммы и переводила на указанные ими подконтрольные абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки. Так, женщина лишилась 12,7 миллионов рублей.

Молодых людей возрастом от 20 до 22 лет задержали на съемной квартире в Казани и увезли на время следствия в Пермь.

В понедельник, 11 июля, в Свердловском районном суде Перми на два месяца арестовали Нозима Хоралиева и Шамси Мамедова, подозреваемых в денег у матери погибшего в спецоперации парня. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в этот же день на тот же срок были арестованы их предполагаемые сообщники: Динар Хасматулин и Тимур Мухситдинов. Судом в отношении вышеупомянутых лиц было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере».

Напомним, при обыске арендованной квартиры мошенников полицейские обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.

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