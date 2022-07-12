Власти хотят снести пермский ТЦ «Позитив» для реконструкции улицы Карпинского

Фото: yandex.ru

Администрация Индустриального района Перми и предприниматель Сергей Гилев судятся по поводу ТЦ «Позитив». Так, власти требуют признать трехэтажное здание площадью 3267 кв. метров по улице Карпинского, 91а корпус 2 самовольной постройкой и снести его.

- В здании ТЦ была проведена незаконная реконструкция, которая существенно изменила назначение объекта, - сообщает заявитель.

Кроме того, городской департамент земельных отношений в судебном порядке изымает у предпринимателя земельный участок площадью 439 кв. м, расположенный перед зданием торгового центра, для реконструкции улицы Карпинского. За это мэрия готова заплатить собственнику 872 тысячи рублей.

Сначала по делу назначили экспертизу, чтобы определить рыночную стоимость участка, но позднее производство по заявлению приостановили до вынесения решения по делу о признании ТЦ «Позитив» самовольной постройкой.

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