С апреля по июнь в Перми снесли 86 незаконных объектов

Фото: yandex.ru

В департаменте имущественных отношений администрации Перми подвели итоги работы по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов, вывесок и рекламных конструкций за второй квартал текущего года.

Оказалось, что за этот период было снесено 86 движимых объектов, незаконно размещенных и самовольно установленных на территории города, в том числе – 59 вывесок, 11 рекламных конструкций и 16 нестационарных торговых объектов. Например, в Кировском районе демонтировали автостоянку, а в Дзержинском убрали павильон «Шиномонтаж».

- Кроме того, с началом лета активизировалась несанкционированная торговля в палатках и на лотках, - сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно распоряжениям глав администраций районов, принудительному демонтажу подлежали 26 таких объектов: 10 из них убрали власти, а остальные в добровольном порядке собственники.

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